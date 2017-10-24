Вокруг диссертации Мединского: Шумиха «нужна для давления на Минобрнауки»

Москва, , 08:51 — REGNUM Шумиха вокруг диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского нацелена на то, чтобы оказать давление на решение Минобрнауки по данному вопросу, заявил пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов, 24 октября сообщает РИА Новости.

По словам Емельянова, «кто в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума ВАК», тот теперь, действуя через СМИ, пытается «устроить шумиху» вокруг решения.

23 октября, за день до заявления Емельянова, совет по науке при Минобрнауки призвал пленум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) отменить решение сессии президиума ВАК, сохранившей ученую степень за министром культуры Владимиром Мединским.

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Напомним, после того, как президиум ВАК решил не лишать Владимира Мединского ученой степени, экспертный совет ВАК (принявший до того противоположное решение) оказался на грани распада.

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Совет уже покинул профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий, также заявление об уходе написал председатель экспертного совета ВАК, доктор исторических наук Павел Уваров.