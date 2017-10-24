Швейцарский тест на аллергию будут применять в США

Вашингтон, 24 октября 2017, 08:35 — REGNUM Разработка швейцарских учёных, позволяющая проводить тестирование на аллергию за 5 минут, одобрена к использованию в США. Об этом сообщается на сайте Швейцарского федерального института технологий.
Разработка получила название AbioScope. На создание прибора учёным потребовалось семь лет.
Принцип работы прибора заключается в том, что он смешивает кровь пациента со специальным реагентом. Получившуюся смесь размещают на плате, похожей на DVD-диск, которую помещают в прибор.
Устройство производит анализ крови, а результаты появляются на дисплее через 5−10 минут после начала тестирования.
Отмечается, что на данный момент AbioScope может распознавать четыре вида аллергии: на собак, кошек, траву и пыльцу деревьев. При этом для его работы достаточно одной капли крови.
Применение прибора в США может начаться в 2018 году.
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