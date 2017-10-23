Совет по науке Минобразования призвал отменить решение ВАК по Мединскому

Москва, , 15:37 — REGNUM Совет по науке при Минобрнауки призвал пленум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) отменить решение сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК, сохранившей степень доктора исторических наук за министром культуры Владимиром Мединским, говорится в сообщении на официальном сайте Совета.

Выразив глубокую озабоченность «немотивированным решением», совет пояснил, что в данном случае имеется прямое нарушение приказа Минобрнауки. Согласно документу, должна быть создана экспертная группа из членов президиума ВАК и экспертного совета по истории в случае расхождения их позиций.

«Сессия гуманитарно-общественных наук Президиума ВАК нарушила свои прямые обязанности, что дискредитирует не только ВАК, но и систему научной аттестации в России в целом», — говорится в сообщении Совета.

Пленуму ВАК теперь, по мнению Совета, следует отменить решение и создать независимую экспертную комиссию для подготовки мотивированного заключения по заявлению о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук с участием представителей экспертного совета по истории и президиума ВАК.

Читайте также: «Рекомендация по Мединскому»: Профессор ВШЭ покинул экспертный совет ВАК

Кроме того, комиссия должна осуществить всестороннюю проверку «новых открывшихся свидетельств о возможных нарушениях как при защите диссертации в совете, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году».

Как сообщало ИА REGNUM, своим решением президиум ВАК рекомендовал Министерству образования и науки сохранить за министром культуры РФ степень доктора наук. По итогам рассмотрения вопроса глава ведомства Ольга Васильева сообщила сотрудникам СМИ, что очень рада завершению этой процедуры и поблагодарила Мединского за четкие ответы.

Из шести проголосовавших членов президиума ВАК за лишение Мединского докторской степени только два историка — Сергей Мироненко и Игорь Данилевский. И оба своим решением предложили лишить министра степени.

Читайте также: Представители ВАК объяснили голосование за отзыв ученой степени Мединского

Их поддержали декан экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Александр Аузан, завотделом языков народов России Института лингвистических исследований РАН Евгений Головко, замдиректора Института философии РАН Мария Федорова и доцент НИУ ВШЭ Игорь Муравьев. Правда, в общем решении перевесили голоса тех, кто против лишения степени Мединского.