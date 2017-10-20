Представители ВАК объяснили голосование за отзыв ученой степени Мединского

Москва, , 23:50 — REGNUM Решение президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), подтвердившее ученую степень министра культуры России Владимира Мединского, является «ударом по науке», заявил 20 октября научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко.

«Не могут такие диссертации защищаться, эта диссертация к науке не имеет никакого отношения», — цитирует РБК Мироненко.

Он пояснил, что критика в отношении работы Мединского возникла не из-за ее содержания, а потому что существует набор критериев, по которым создаются докторские диссертации. В частности, в работе Мединского отсутствует прием исторического исследования, и он «об этом не имеет ни малейшего представления», подчеркивает член президиума ВАК.

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Отметим, из шести проголосовавших членов президиума ВАК за лишение Мединского докторской степени только два историка — Сергей Мироненко и Игорь Данилевский. И оба своим решением предложили лишить министра степени. Их поддержали декан экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Александр Аузан, завотделом языков народов России Института лингвистических исследований РАН Евгений Головко, замдиректора Института философии РАН Мария Федорова и доцент НИУ ВШЭ Игорь Муравьев. Правда, в общем решении перевесили голоса тех, кто против лишения степени Мединского.

Головко, не являясь историком, пояснил свое решение поддержкой коллег, которые лучше разбираются в вопросе.

«Я — филолог, а не историк. Но у меня нет никаких оснований не доверять своим коллегам. Если экспертный совет дает отрицательное заключение, что случается довольно редко, я им верю», — сказал он.

Напомним, своим решением президиум ВАК рекомендовал Министерству образования и науки сохранить за министром культуры РФ степень доктора наук. По итогам рассмотрения вопроса глава ведомства Ольга Васильева сообщила журналистам, что очень рада завершению этой процедуры и поблагодарила Мединского за четкие ответы. Сам Мединский поблагодарил президиум комиссии за взвешенное и честное рассмотрение вопроса.

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