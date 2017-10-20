Минобрнауки подготовит приказ по диссертации Мединского

Москва, , 15:24 — REGNUM На основании решения президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), рекомендовавшего не лишать министра культуры Мединского ученой степени, Минобрнауки в ближайшее время подготовит соответствующий приказ, 20 октября сообщила пресс-служба министерства.

«Президиум ВАК рассмотрел вопрос и общим голосованием принял решение направить рекомендацию в Минобрнауки России отказать в удовлетворении заявителям и отказать в лишении степени доктора наук», — сообщили в пресс-службе.

«Решение принято — 70% за (за то, чтобы не лишать степени — ИА REGNUM ), 30% против», — ранее сообщил сам Мединский.

Напомним, в апреле 2016 года один из участников сообщества «Диссирнет» подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени. По словам представителя сообщества, диссертация главы Минкульта не имеет «научной ценности».