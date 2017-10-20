Мощь крупного энергопредприятия Алтая оценили юные исследователи

Барнаул, , 12:31 — REGNUM Один из самых крупных объектов алтайской энергетики — Барнаульская ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании (СГК) — произвела неизгладимое впечатление на участников научно-инженерного конкурса «Ученые будущего», проводимого в рамках фестиваля #ВместеЯрче. О том, что увидели на станции юные исследователи, приехавшие в Барнаул из разных уголков страны, корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 октября, в пресс-службе Алтайского филиала СКГ.

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Экскурсия для ребят началась еще по дороге на объект, где молодые сотрудники Сибирской генерирующей компании выступили в непривычной для себя роли экскурсоводов и рассказали об истории города и достопримечательностях, которые можно было наблюдать по пути на станцию, а также ответили на вопросы об Алтайском крае.

По прибытию на Барнаульскую ТЭЦ-3 и прохождению инструктажа по технике безопасности (это обязательный этап, без которого нахождение гостей на территории предприятия невозможно) для ребят организовали показ фильма «Энергетика в доступе».

Далее погружение в занимательный и очень интересный мир энергетики продолжалось под руководством заместителя главного инженера станции по эксплуатации Виктора Бобба. Он ознакомил гостей с процессами производства тепла и электроэнергии, показал топливный склад, и работу вагоноопрокидывателя. Ребята задавали энергетикам вопросы, затрагивающие самые разные аспекты функционирования ТЭЦ, а также их интересовала тема взаимодействия предприятия с потребителями и работа на рынке.

«Энергетики, в частности, рассказали ребятам, что станция оснащена современным и очень эффективным золоулавливающим оборудованием. Электрофильтры задерживают почти 100% частиц золы. А высота трубы ТЭЦ-3 позволяет рассеивать дым в высоких слоях атмосферы. Благодаря этому зимой снег вокруг станции белый», — отметили в СГК.

Интересовало юных ученых и то, как станция передает тепло и электроэнергию потребителям на большие расстояния и насколько велики при этом потери ресурсов.

«При передаче тепла используются современные трубопроводы с очень хорошей теплоизоляцией. На них даже зимой снег не тает, то есть потерь тепла практически нет. А при передаче электроэнергии на большие расстояния предварительно повышается ее напряжение. А когда она доходит до потребителя, то на специальных понижающих подстанциях напряжение выравнивается и попадает к нам с вами в дома и квартиры», — отметил Виктор Бобб.

При виде оборудования щита управления турбо‑ и котлоагрегатами станции школьникам, которые заняты разработками в информатике, было интересно понять, каким образом поступают сигналы на пульт управления, как они обрабатываются. Физиков же интересовали мощность оборудования и особенности его работы.

Всего на станции в этот день побывало более 50 человек.

Делясь впечатлениями после экскурсии на станцию, ребята отметили, что больше всего их поразили не только масштабы оборудования и технологические процессы, а слаженность работы персонала, структура и дисциплина производства на Барнаульской ТЭЦ-3.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках VII Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+, организаторами которого выступили Министерство образования и науки РФ, Фонд Андрея Мельниченко и Образовательный центр МГУ «Ланат» проводился также очный этап инженерно-научного конкурса: будущие учёные и исследователи представили более 70 работ по таким профилям, как: физика и биофизика, математика, техника и технологии, химия и биотехнологии, программирование и информатика, биология.

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