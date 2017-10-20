Учёные научили нейросеть определять форму эритроцитов

Пекин, , 12:07 — REGNUM Группа учёных из Китая и США создала метод, который позволит проводить автоматический анализ формы эритроцитов по микроскопическим снимкам. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS Computational Biology.

Учёные разработали метод, в основе которого лежит алгоритм глубинного обучения с помощью нейронных сетей, способных распознавать микроскопические изображения.

Сам анализ состоит из трех основных шагов. Сначала алгоритм отделяет эритроциты от фона и соседних клеток. После этого он масштабирует изображение, показывая все клетки в одном размере. В конце процедуры он определяет форму эритроцита.

Учёные обучили нейронную сеть с помощью различных изображений эритроцитов, а затем проверили алгоритм на микроскопических изображениях, полученных от восьми пациентов. В результате алгоритм успешно провёл классификацию эритроцитов по форме.

Отмечается, что этот метод поможет в изучении и диагностике такого заболевания, как серповидноклеточная анемия, при котором форма эритроцитов изменяется. Это наследственное заболевание, сопровождающееся нарушением структуры гемоглобина.

Учёные планируют применить свой метод для изучения других заболеваний крови, а также для анализа и классификации раковых клеток.

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