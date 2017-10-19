В Германии биомасса насекомых сократилась в пять раз

Берлин, , 18:44 — REGNUM Численность насекомых во всех заповедниках Германии сократилась в пять раз, предположительно, из-за гербицидов, используемых в сельском хозяйстве. К такому выводу пришли экологи в своем исследовании, результаты которого опубликованы 18 октября в журнале PLoS One.

Ученые исследовали насекомых на территории заповедников, которые охраняются властями Германии.

«Возможно, что это произошло по той причине, что все они окружены сельскохозяйственными угодьями, где насекомые просто не могут выжить», — предполагают экологи.

Последние несколько лет биологи сильно обеспокоились резким сокращением численности насекомых во всем мире. Наблюдения показали, что в Британии шесть самых распространенных видов бабочек могут исчезнуть в ближайшие годы. В Северной Америке под угрозой исчезновения оказались многие виды диких пчел.

Подсчет численности насекомых ведется с помощью специального метода: на территории заповедника устанавливаются специальные ловушки, в которые попадают насекомые. Подсчет условной массы ловушки позволят оценить динамику численности насекомых. По подсчетуученых биомасса насекомых сократилась на 75-82% во всех заповедниках Германии. В 1990 году за сутки в ловушку в среднем попадало примерно 10 грамм насекомых, а в 2017 году только два грамма.

По мнению ученых, сложившаяся ситуация может привести к серьезным последствиям.

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