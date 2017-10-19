В калужском Обнинске открылась международная конференция онкологов

Калуга, , 13:56 — REGNUM Сегодня, 19 октября, в Обнинске губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в открытии вторых международных чтений памяти академика А.Ф.Цыба «Современные методы диагностики и лечения в онкологии».

Организаторами чтений являются Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф.Цыба — филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации и Университетская клиника г. Грац, Австрия. Поддержку им оказывают Министерство здравоохранения РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Российская ассоциация терапевтических радиационных онкологов, Российское общество рентгенологов и радиологов, правительство Калужской области.

В числе гостей и участников чтений — более пятисот человек — ученые и специалисты в различных отраслях медицины из России, стран Европы, США, Индии, Китая и Южной Африки. Впервые в нашей стране конференция проходит в сотрудничестве с Ассоциацией радиологов стран БРИКС. В режиме видеоконференцсвязи в чтениях принимают участие тридцать региональных онкоцентров — около половины специализированных лечебно-профилактических учреждений России.

Цель чтений — ознакомить работников практического здравоохранения и ученых с новыми междисциплинарными подходами в решении задач современной медицины. В течение двух дней планируется рассмотреть широкий спектр перспективных научных разработок в диагностике и лечении неинфекционных заболеваний, а также обсудить актуальные вопросы онкологии с позиции различных направлений современной медицины — радиологии, радионуклидной терапии, лучевой терапии, ядерной медицины, кардиологии, хирургии, педиатрии.

Приветствуя собравшихся, Анатолий Артамонов отметил актуальность проведения таких представительных форумов, в ходе которых ученые и практики из разных стран могут обменяться опытом и наметить пути решения самых сложных задач. «Верю, что скоро настанет время, когда ученые научатся побеждать онкологические заболевания. И первые обнадеживающие результаты уже есть», — подчеркнул губернатор. При этом он отметил значительный вклад специалистов МРНЦ им. А.Ф.Цыба в эту работу и выразил готовность и в дальнейшем способствовать развитию центра. «Правительство Калужской области всесторонне поддерживает внедрение современных технологий в медицине, которые работают на благо пациентов», — заметил Анатолий Артамонов.

Со словами приветствия от имени министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой к участникам конференции обратился ее заместитель Сергей Краевой. Гостей также приветствовали заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, генеральный директор Научного медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн, президент Ассоциации радиологов стран БРИКС, профессор Ахуджа Бхупендра (Индия) и другие.