В Германии резко сократилась количество насекомых

Берлин, , 13:05 — REGNUM Количество насекомых во всех заповедниках и национальных парках Германии сократилось на 75−82%, сообщает научно-издательский проект PLOS со ссылкой на немецких экологов.

«Возможно, что это произошло по той причине, что все они окружены сельскохозяйственными угодьями, где насекомые просто не могут выжить», — предположил эколог Каспар Халлманн из университета Радбуда.

В последние годы видовое разнообразие и численность многих насекомых начали резко сокращаться. Халманн и его коллеги выяснили, что число и биомасса насекомых сократилась примерно на 75 — 82% в шестидесяти заповедниках, где были проведены исследования. При этом в каждом из них были разные климат, флора и фауна.

Исследования проводились с помощью специальных ловушек, установленных в национальных парках. Сравнивая массу и число насекомых, попавшихся в ловушку, ученые выясняют, как меняется видовое разнообразие и численность насекомых с течением времени.

В 1990 году в ловушки каждый день попадало примерно 10 грамм насекомых. На сегодняшний день этот показатель составляет всего 2 грамма.

Ученые отмечают, что такое резкое падение может обрушить все экосистемы. Причины подобного явления пока не известны, однако экологи предполагают, что это может быть связано с интенсификацией сельского хозяйства и распространением гербицидов.

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