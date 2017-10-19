В Патагонии отмечено рекордное количество южных гладких китов

Буэнос-Айрес, , 10:24 — REGNUM Сотрудники природоохранных организаций зафиксировали рекордное количество южных гладки китов в аргентинской Патагонии, сообщает 19 октября Associated Press.

По данным Института охраны китов, в 2017 году в регионе насчитывалось 788 морских млекопитающих, что является рекордным показателем с 1971 года.

По словам специалистов, причиной роста численности китов является их миграция из холодных вод Антарктики в более теплые. В частности, киты мигрируют на побережье Гольфо-Нуэво, где размножаются и выращивают потомство.

«В этом сезоне тысячи туристов получают удовольствие, наблюдая за китами и их детенышами вблизи береговой линии», — добавили в издании.

Напомним, ранее российские ученые впервые провели исследования популяционной структуры и миграций китообразных на Чукотке. Основными объектам изучения стали горбач и косатка.

Читайте также: За китами и медведями: турпоток «Русской Арктики» вырос на 20%