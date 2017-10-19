Учёные: Извержения вулканов привели к упадку Древнего Египта

Каир, 19 октября 2017, 09:53 — REGNUM Международная группа ученых заявила о том, что древнеегипетская цивилизация пришла в упадок вследствие вулканической активности, повлиявшей на разлив Нила. Об этом говорится в журнале Nature Communications.
Учёные считают, что мощные извержения вулканов произошли в различных точках планеты около 44 года до нашей эры. При этом из-за частиц пепла и вулканических газов произошло нарушение муссонного цикла ливней, которые питали Нил в его верховьях.
В результате этого процесса Нил перестал разливаться регулярно. При недостатке ливней река не разливалась, а в Древнем Египте случался неурожай, за которым следовали политические и экономические последствия.
В итоге неурожаи и сильный голод, вызванные тем, что Нил не разливался, привели к падению древнеегипетской цивилизации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, египетские археологи обнаружили в районе города Луксор древнюю гробницу.
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