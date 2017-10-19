Ученые выяснили, как сохранить здоровье до старости

Лондон, , 09:47 — REGNUM Группа ученых из Великобритании выяснила, что поможет человеку сохранить здоровье до старости и даже в пожилом возрасте находиться в отличной физической форме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, обнародованное в The Journals of Gerontology: Series A.

В исследовании участвовали почти 1 тыс. человек, которые появились на свет в марте 1946 года. В течение взрослой жизни отслеживался их рацион питания, а в старшем возрасте — состояние здоровья.

«Всю свою жизнь они придерживались подобной, подозрительно современной, диеты и дожили до наших дней, умудрившись сохранить относительно крепкое здоровье», — передает вещатель.

Ученые пришли к выводу, что именно правильное питание хорошо влияет на физическую работоспособность организма в пожилом возрасте. Речь идет о большом содержании в рационе овощей и фруктов, необработанных продуктах, а также цельных зерен.