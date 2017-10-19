Данные «Кассини» показали наличие неизвестных веществ на Сатурне

Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Данные с зонда «Кассини» показали, что в атмосфере Сатурна содержатся неизвестные вещества. Об этом сообщает портал «Вести».

Данные, полученные зондом «Кассини», свидетельствуют о наличии в атмосфере Сатурна метана и более сложных химических соединений. Они распределены вдоль экватора Сатурна и в верхних слоях атмосферы.

Учёные предположили, что вещества поступают в атмосферу Сатурна из его колец, что может быть связано с гравитационным влиянием планеты.

Предполагается, что определение состава соединений поможет пролить свет на состав колец Сатурна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зонд «Кассини», проводивший изучение Сатурна, 15 сентября сгорел в атмосфере планеты-гиганта и прекратил своё существование.

«Кассини» был запущен с Земли в 1997 году. Он прибыл к Сатурну В июне 2004 года и стал его первым искусственным спутником. Аппарат проводил изучение как самой планеты, так и ее спутников.

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