В Калужской обл. прошла международная конференция, посвященная революции

Калуга, , 18:45 — REGNUM 18 октября в Инновационном культурном центре Калуги состоялась международная научно-практическая конференция «Революция 1917 года в России: от международного резонанса к микроистории», организованная Калужским филиалом РАНХиГС и посольством Швейцарской Конфедерации в РФ при поддержке региональных министерств внутренней политики и массовых коммуникаций и образования и науки.

Приветствуя участников научного форума, в числе почетных гостей которого был посол Швейцарии в России Ив Россье, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин акцентировал внимание на важности осмысления событий столетней давности, их значимости и сохранении исторической памяти: «События в 1917 году сложились так, как должны были сложиться. Сегодня мы имеем возможность всё осмыслить, причем вместе с коллегами из Швейцарии — страны, которая имела непосредственное отношение к революционным событиям в России. Да, они принесли много негативных последствий, но нельзя забывать и о хорошем. Родилась великая страна, произошел новый виток развития мира, и сегодня мы можем трезво рассуждать о том, что было век назад, и делать выводы».

В ходе выступлений и докладов обсуждались новые подходы к изучению революции 1917 года, а также причины и последствия февральского и октябрьского периодов революции, значение событий минувшего века для различных групп населения. Конференция в Калуге организована в рамках международного проекта «Россия — Швейцария: исторический выбор 1917 года».

На конференции выступил министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области области Олег Калугин.