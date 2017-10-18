В Тамбове открылся детский технопарк «Кванториум»

Тамбов, , 14:25 — REGNUM Роботы — большие и маленькие, искусственные спутники земли, очки виртуальной реальности, космические станции и даже подушки для спокойного сна. Над всем этим трудятся не ученые с мировым именем — тамбовские мальчишки и девчонки в возрасте от 11 до 18 лет. Изучают, мастерят, изобретают они в детском технопарке «Кванториум-Тамбов», который накануне распахнул свои двери. Прикоснулся к современным технологиям, заглянул в телескоп и пожелал ребятам новых побед на национальных и международных олимпиадах и конкурсах первый вице-губернатор Олег Иванов.

Появление детского технопарка в регионе стало возможным благодаря реализации стратегических инициатив президента страны Владимира Путина. Так, в конце 2016 года Тамбовская область подала заявку на участие в федеральном проекте по созданию всероссийской сети детских технопарков и выиграла конкурсный отбор. Вчера, 17 октября, одновременно открылись 17 пилотных технопарков в различных регионах страны.

На проведение ремонтных работ и оснащение «Кванториума» современным высокотехнологичным учебным оборудованием, программным обеспечением и расходными материалами был выделен 81 миллион рублей, в том числе 57 миллионов — из федерального бюджета.

Пятиклассники Стас Назаров и Саша Муравьев учатся в разных школах — 31-й и лицее 29, соответственно. В день открытия «Кванториума» состоялась их первая встреча, которая завершилась сборкой первого совместного робота. Глаза у мальчишек горят. Им здесь нравится все. А главное — программировать на компьютере, управляться с моделью у них получается. По словам педагога дополнительного образования Марии Слезиной, работающей с мальчиками, основная цель занятий в детском технопарке — вырастить будущих инженеров, которые смогут сконструировать проекты, которые улучшат нашу жизнь.

Первый робот пятиклассников будет ездить по заданным фигурам. Научившись работать с простыми проектами, ребята в скором времени соберут роботизированный миксер, сборщик мусора, снегоуборочную машину и много других интересных и нужных приспособлений.

Детский технопарк «Кванториум» входит в систему дополнительного образования. В этом учебном году кванторианцами станут около восьмисот школьников из Тамбова, Тамбовского района и Котовска. Записаться в детский технопарк мог любой желающий. На данный момент группы уже укомплектованы. Учить юных тамбовчан будут лучшие педагоги и инженеры города, которые прошли специальное обучение в федеральном центре и были аттестованы в качестве наставников детского технопарка по направлениям: робоквантум, IT-квантум, лазерквантум, космоквантум, промышленный дизайн.

Первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов отметил, что губернатор Александр Никитин курировал этот проект с самого начала. «И сегодня мы увидели, что проект состоялся», — сказал он, пообещав «Кванториуму» дальнейшую поддержку со стороны региональных властей.

Тамбов присоединился к всероссийскому марафону открытий детских технопарков. С этим замечательным событием ребят поздравил заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. Он пожелал ребятам интересной жизни и новых, захватывающих открытий.