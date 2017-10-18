Новосибирск, , 12:54 — REGNUM Российские учёные разрабатывают лекарства против вирусов Эбола и Марбург. Об этом 18 октября сообщает издание «Наука в Сибири».

Учёные из Новосибирского института органической химии (НИОХ) и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» проводят исследования противовирусной активности таких веществ, как камфора и борнеол. Отмечается, что эти вещества проявляют выраженную противовирусную активность в отношении гриппа.

Исследователи провели эксперименты, которые показали, что соединения на основе камфоры ингибируют вирус Марбург на псевдовирусных системах. При этом схожесть этого вируса с Эболой позволяет предположить, что эти вещества смогут эффективно бороться с обоими вирусами.

«Пока проведены эксперименты только на псевдовирусных системах, содержащих поверхностные гликопротеиды (сложные белки), ответственные за вход вируса в клетку. Такой подход более безопасен, и если соединение ингибирует данную систему, есть предпосылки к победе над болезнетворным агентом», — приводятся в сообщении слова научного сотрудника НИОХ СО РАН Анастасии Соколовой.

По её словам, на сегодняшний день, сложно говорить о том, как именно данные соединения борются с вирусом, поскольку исследования только начались.

Она добавила, что для того чтобы понять механизм действия препарата против гриппа, потребовалось около пяти лет. В задачу учёных сейчас входит подтвердить эффективность соединений против вирусов Эбола и Марбург.

Также отмечается, что созданная против Эболы вакцина не является лекарством, а служит исключительно для профилактики.

Кроме того, учёные НИОХ СО РАН планируют провести совместные исследования с Лёвенским университетом в Бельгии по разработке соединений против желтой лихорадки и лихорадки Западного Нила.

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