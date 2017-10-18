Итоги инженерно-научного конкурса «Ученые будущего» подведены в Барнауле

Барнаул, , 09:06 — REGNUM В Барнауле определены «учёные будущего»: лауреатами конкурса с одноимённым названием стали 19 школьников из разных уголков России и ближнего зарубежья. Подробности сегодня, 18 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского отделения Сибирской генерирующей компании.

Физика и биофизика, математика, техника и технологии, химия и биотехнологии, программирование и информатика, биология: на очном этапе инженерно-научного конкурса, проводившегося в рамках VII Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+, были представлены работы более чем 70 школьников. В итоге первое место в категории «Физика и биофизика» заняли ребята из Кемеровской области Пётр Коробейников и Константин Емельянов за разработку двигателя Кюри.

Юные кемеровчанин Мигран Шароян и Павел Хакимов из Ленинск-Кузнецкого получили первое место в еще одной категории — «Техника и технологии». Они разработали многоцелевую стабилизирующую платформу, которая может быть использована, например, в машинах скорой помощи.

В категориях «Химия и биотехнологии» и «Программирование и информатика» первые места заняли омичи Артем Шубский и Алексей Ходорковский. Алексей разработал приложение, позволяющее оптимизировать светофорные такты, а работа Артема называется «Рост кристаллов сопряженных систем на подложках для тонкопленочных электронных устройств».

В номинации «Биология» первого места была удостоена Мария Горицкая из Новосибирска. Также известно, что участник из Рубцовска Данил Панов занял на конкурсе второе место в категории «Физика и биофизика», представив на суд научного жюри открытие, сделанное им в научной летней школе «Ланат» — катаклизмическую переменную звезду.

«Многие ребята, представившие в этом году на конкурс свои проекты, запомнились научному жюри еще с прошлого года. На этот раз они подготовились гораздо основательней и значительно доработали свои проекты», — отметили организаторы.

В целом в рамках конкурса ребята, которые в этом году ездили в научную летнюю школу по программе Благотворительного Фонда Андрея Мельниченко и компаний «Еврохим», СУЭК и СГК, выступили и представили свои работы очень достойно. Большинство из них стали призерами.

Главным призом для ребят, занявших первые, вторые и третьи места в каждой из номинаций, стала возможность побороться за место в российской команде, которая будет выступать на всемирном научно-техническом конкурсе The Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF).

Традиционно отдельная номинация была выделена для школьников младших классов — «Перспективные ученые будущего». В этой категории победителем был признан самый юный участник этого года — Михаил Лисовой из Барнаула. Он разработал устройство для работы на компьютере в движущемся транспорте и получил патент на полезное изобретение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, организаторами конкурса являются: Министерство образования и науки РФ, Фонд Андрея Мельниченко и Образовательный центр МГУ «Ланат».

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