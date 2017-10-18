Светящийся объект пролетел в небе над Дубаем

Дубай, ОАЭ, , 08:10 — REGNUM В небе над Дубаем был замечен светящийся объект. Видео было снято очевидцами события и разошлось по соцсетям.

Согласно различным предположениям, это мог быть метеорит или горящий самолёт. Однако издание Thenational. ae сообщило со ссылкой на Дубайскую астрономическую группу, что это был след от сгорания обломков ракеты.

Речь идёт об отделившихся ступенях российской ракеты «Союз-2.1а», которая 14 октября вывела на орбиту космический корабль «Прогресс МС-07».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракета «Союз-2.1а» была запущена с космодрома Байконур 14 октября. Старт прошёл успешно.

Грузовик «Прогресс МС-07» пристыковался к МКС 16 октября. Он доставил на станцию более двух тонн различных грузов, в том числе топливо, воздух, оборудование, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

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