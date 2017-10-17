Дроны и блокчейн с детства: в Великом Новгороде открыт первый «Кванториум»

Великий Новгород, , 22:53 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 17 октября, открылся первый детский технопарк «Кванториум». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, пока в новгородском «Кванториуме» будут обучаться 400 детей, открыты четыре направления.

Это «Hi-Tech цех», в котором ребята изучат возможности прототипирования; «Энерджиквантум» для будущих инженеров-проектировщиков; «IT-Квантум», а также дополненная и виртуальная реальности. Вице-губернатор Новгородской области Ольга Колотилова заявила на открытии, что в 2018 году региону будет предоставлена федеральная субсидия в размере 64 млн рублей на развитие «Кванториума», за счёт которой в технопарке начнут развивать другие инновационные направления — «Геоквантум», «Бионаноквантум-Акрон» и «Промышленный дизайн».

Первые мастер-классы в новгородском «Кванториуме» начались в сентябре. Ребят научили собирать элементы ветрогенератора, запускать квадрокоптер, показали работу машины на водородном топливе, а также возможности «умного» дома.

Мастер-класс по запуску квадрокоптера перерос в проект по мониторингу лесных массивов, при этом аэрофотосъемку лесной делянки с помощью беспилотных летательных средств вели восьмиклассники Сырковской средней школы. Они же выполнили съёмку, оцифровали информацию и сохранили данные. Для реализации проекта использовали новейшие технологии — дроны и блокчейн. Теперь несколько раз в месяц ребята будут фотографировать лес и сохранять полученные данные в распределенном реестре, алгоритмы блокчейн сравнят полученную от квадрокоптеров информацию и определят случаи вырубки деревьев.

Предполагается, что когда новгородский технопарк заработает в полную силу, в нём будут обучаться 800 детей. В перспективе, как заявила исполняющая обязанности руководителя департамента образования и молодежной политики Новгородской области Ирина Середюк, в регионе появятся ещё пять мини-«Кванториумов».

Отметим, что вместе с Великим Новгородом «Кванториумы» сегодня одновременно открылись в городах 17 регионов России — в городе Михайловске Ставропольского края, Якутске, Мурманске, Тамбове, Сыктывкаре, в Уфе и Благовещенске (Башкирия), Тольятти (Самарская область) и других городах.

Планируется, что к концу 2018 года в «Кванториумах» будут обучаться юные жители 70 субъектов Российской Федерации.

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