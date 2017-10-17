Исторический центр Великого Новгорода покроет бесплатный Wi-Fi

Москва, , 18:47 — REGNUM В историческом центре Великого Новгорода появится бесплатный публичный Wi-Fi-доступ к интернету. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, соглашение об этом сегодня, 17 октября, на площадке форума «Открытые инновации» в Москве подписали губернатор Новгородской области Андрей Никитин, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов и основатели стартапов — портфельных компаний Фонда.

Бесплатный Wi-Fi в исторической части Великого Новгорода откроет компания Hot WiFi. Проект начнется с создания сети в Кремле в ноябре нынешнего года. В дальнейшем планируется создать гостевые Wi-Fi-сети в Новгородском государственном университете, школах и парках города. Проект реализует компания за счёт собственных средств.

Кроме того, компания «ЭЛДИС» построит для Новгородской области облачную систему учёта энергоресурсов, которая поможет сократить расходы на ЖКХ в регионе. Пилотирование новой информационно-измерительной системы в социальных учреждениях Новгородской области начнётся уже в октябре. Ожидается, что автоматизированный сбор компанией актуальной информации о количестве и качестве потребленных коммунальных ресурсов позволит сократить бюджетные расходы области на их оплату на 5−10%, а потери управляющих компаний на общедомовые нужды при внедрении разработки сократятся на 20−30%.

«Области нужны новые прорывные технологии для роста. Мы планируем тесно связать российские стартапы с бизнесом региона, ведущим предприятиям найти на венчурном рынке новые технологии, сократить свои расходы, помочь стать им более высокотехнологичными», — прокомментировал директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов.

Всего в IT-проекты Новгородской области Фонд развития интернет-инициатив планирует инвестировать до 325 млн рублей.

Напомним, что, вступая в должность губернатора Новгородской области Андрей Никитин заявил, что регион должен стать «одной из экономических, деловых, культурных, туристических столиц России, центром притяжения для новых идей и технологий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на создание бесплатного Wi-Fi в публичных местах Москвы власти столицы потратят 830 млн рублей — за два года доступа.

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