Глава Гидрометцентра рассказал, когда в Москве пойдет снег

Москва, , 15:43 — REGNUM Первый снег может выпасть в Москве в выходные дни 21 и 22 октября. Об этом сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает 17 октября радиостанция «Говорит Москва».

По словам Вильфанда, примерно до 20 октября в столице будет сравнительно тепло. Воздух прогреется до плюс 12−13 градусов, что превышает климатическую норму почти на пять градусов.

После 20 октября регион окажется во власти антициклона, похолодает. Так, 21 октября ожидается +5 градусов, 22 октября −1…+4 градуса.

«Первый снег ожидаем в выходные, но это не тот снег, который останется на зиму. Он конечно же растает», — пояснил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности, обусловленный усилением ветра. Температура воздуха — 10…12 тепла в мегаполисе и до +13 — по области.

Днем 18 октября ожидается +11…13 тепла в Москве и + 9…14 в Московской области.

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