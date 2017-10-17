В Петербурге появится инновационный комплекс и кампус ИТМО

Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге будет создан инновационный комплекс, который объединит научные центры, лаборатории и производства. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации» в Сколково.

«Совсем недавно я подписал постановление о создании на территории Пушкинского района Петербурга нового инновационного кластера. Там появятся научные центры, лаборатории, учебные здания, жилье, инновационные производства и будет построен новый кампус для петербургского научно-исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики — Университета ИТМО. Этот университет — один из лучших университетов нашей страны в этой сфере, его команда в этом году стала семикратными победителями чемпионата мира по программированию», — сообщил Дмитрий Медведев на форуме «Открытые инновации».

Петербургский университет ИТМО занимает ведущие позиции в стране в сфере обучения информационным технологиям.

Необходимость создания такого комплекса, по словам Медведева, объясняется тем, что будет расти спрос на специалистов по анализу данных, математическому моделированию, финансовым технологиям, кибербезопасности.

«Данные и информация — это новая нефть. Нужно уметь их использовать на всех уровнях: корпоративном, отраслевом и государственном», — отметил глава правительства РФ.

«В ближайшие годы в России должен возникнуть слой динамичных цифровых компаний. Для этого есть хороший потенциал, — сказал Дмитрий Медведев. — Россия будет продвигать национальные разработки и готова к международному партнерству по высокотехнологичным проектам».

Премьер также сообщил, что в прошлом году объем интернет-торговли в России составил около триллиона рублей. «Мы хотели бы и дальше развивать эту сферу», — подчеркнул Медведев и добавил, что по международному индексу готовности стран к сетевому обществу Россия продвинулась на 36 позиций за пять лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года команда Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) победила на Чемпионате мира по программированию (ACM ICPC), проходившем в США. Команда Университета ИТМО стала абсолютным победителем самого главного первенства программистов, решив 10 задач из 12 быстрее и грамотнее соперников. Тем самым студенты ИТМО в седьмой раз стали победителями ACM ICPC, что еще не удавалось ни одному вузу в мире.

«Никто — ни Стэнфорд, ни Гарвард этих цифр не достиг. И там преподавали — наши российские граждане», — отметила в этой связи глава Минобрнауки Ольга Васильева.

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Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании нового университетского комплекса на юге Санкт-Петербурга — АО «ИТМО Хайпарк». Акционерное общество «ИТМО Хайпарк», 100% долями которого владеет государство, будет выступать оператором крупнейшего научно-образовательного и инновационно-производственного кластера на юге Санкт-Петербурга.

Ориентировочно «ИТМО Хайпарк» займет 100 гектар в рамках строительства города-спутника Южный, который реализует УК «СТАРТ Девелопмент» в Пушкинском районе на юге Петербурга. Общие инвестиции в создание «ИТМО Хайпарк» составят порядка 41 млрд рублей. Из них 35% покроют частные инвестиции, 53% — предполагаемое финансирование из федерального бюджета и 12% — финансирование из бюджета Санкт-Петербурга. Уставный капитал АО «ИТМО Хайпарк» составляет 321 млн рублей, выделенных в 2017 году из федерального бюджета.