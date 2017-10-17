Ученые прогнозируют «смертоносную вспышку» на Солнце

Вашингтон, , 13:37 — REGNUM В ближайшие 100 лет на Солнце произойдет гигантская вспышка, которая может привести к человеческим жертвам и сильным сбоям в работе энергосистемы во всем мире. К такому выводу, как передает издание New Scientist, пришли ученые из Гарвардского университета, которые проанализировали данные о недавних солнечных вспышках.

«Если гигантская солнечная вспышка (…) поразит Землю сегодня, это может нарушить работу энергосистемы, спутников и интернета», — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, перебои с энергией могут привести к техногенным авариям, в результате которых могут быть массовые человеческие жертвы.

Ученые напомнили, что вспышка на Солнце, которая произошла в 1859 году, стала причиной сбоя телеграфной сети в Европе и США, а также ярких полярных сияний в низких широтах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября 2017 г. на Солнце произошла серия вспышек, одна из которых оказалась самой мощой за последние 12 лет. Вторая мощная вспышка произошла 7 сентября, а третья 8 сентября. Всем выбросам был присвоен наивысший бал — X.