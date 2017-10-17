Российские учёные нашли в Чили 15 килограммов метеоритов

Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM Учёные из Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили в Чили 15 килограммов метеоритов. Об этом 17 октября сообщается на сайте вуза.

Уральские учёные в ходе экспедиции в Чили нашли несколько осколков метеоритов, самый крупный из которых весит 13,5 килограммов.

«Мы собрали уже более 15 килограммов метеоритного вещества, это пять образцов. Поиски ведем на севере Чили в пустыне Атакама», — приводятся в сообщении слова доцента УрФУ Николая Кругликова.

Экспедиция проходит в в Южной с 13 по 28 октября.

Также отмечается, что ранее учёные УрФУ проводили экспедицию в Антарктиде, откуда привезли более 300 образцов метеоритов и кубы голубого льда. Кроме того, осколки метеоритов были найдены в Иране.

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