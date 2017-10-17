В Иерусалиме обнаружен театр возрастом около двух тысяч лет

Иерусалим, Израиль, , 11:30 — REGNUM Археологи обнаружили в Иерусалиме древний театр возрастом около двух тысяч лет. Об этом 16 октября сообщают «Известия».

Учёные нашли театр на 200 мест при раскопках туннелей около Стены плача. При этом изначально целью было установить возраст арки Вильсона, под сводами которой и обнаружили театр.

По словам учёных, помещение напоминает римский Одеон. Оно могло предназначаться для проведения представлений, а также для собраний людей.

Археологи предположили, что здание никогда не использовалось. Об этом говорит незавершённость постройки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время раскопок в Израиле археологи обнаружили древний камень, который мог использоваться для разведения огня. Возраст находки оценивается в 9000 лет.

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