В Москве 17 октября ожидаются дожди и сильный ветер

Москва, , 09:03 — REGNUM Прохладная погода с осадками и порывистым ветром установится в Москве и Московской области 17 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Специалисты предупредили о потенциальной опасности погодных явлений. В столичном регионе 17 октября действует желтый уровень опасности, обусловленный усилением ветра.

По прогнозам синоптиков, днем москвичей ждет облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью 5−10 м/с и порывами до 12−17 м/с.

Воздух в Москве прогреется до 10−12 градусов тепла, в Подмосковье — до 8−13 градусов тепла. Днем 18 октября потеплеет до плюс 11−13 градусов в мегаполисе и до плюс 9−14 в регионе.

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