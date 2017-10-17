Учёные назвали ещё одно возможное место нахождения Янтарной комнаты

Дрезден, Германия, , 07:41 — REGNUM Исследователи из Германии предположили, что Янтарная комната может быть спрятана в одной из пещер около Дрездена. Об этом 16 октября сообщает The Daily Mail.

Поиски пропавшего сокровища ведут трое немецких исследователей, которые утверждают, что начали искать Янтарную комнату после того, как с ними связался «надёжный источник». Они просканировали почву с помощью радара и определили, что в пещере существуют полости, похожие на бункер.

Учёные утверждают, что им удалось обнаружить следы от стальных кабелей, с помощью которых грузы опускались на глубину.

По их мнению, под пещерами располагается система тайных тоннелей. При этом каких-либо упоминаний об этих пещерах времён III Рейха в архивах не обнаружилось. Это, как считают исследователи, говорит о том, что информация была уничтожена.

Косвенным подтверждением того, что Янтарная комната находится в пещере около Дрездена, учёные считают тот факт, что поблизости находилась железнодорожная станция, на которой в апреле 1945 года был замечен поезд из Кёнигсберга.

Кроме Янтарной комнаты, по мнению исследователей, что в пещере может находиться клад кайзера Вильгельма II.

Напомним, Янтарная комната была подарена Петру I прусским королём Фридрихом I. В 1941 году нацисты вывезли её в Кёнигсберг, а при отступлении вермахта в 1945 году комната пропала.

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