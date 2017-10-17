МГУ возглавил рейтинг QS из 300 вузов

Лондон, , 00:31 — REGNUM Первое место рейтинга исследовательской компании QS Quacquarelli Symonds, оценившей вузы стран Восточной Европы и центральной Азии, возглавил Московский государственный институт имени Ломоносова, говорится в распространенном QS сообщении.

Авторы исследования назвали его лучшим, учитывая такие критерии как «академическая репутация», «репутация работодателя», «соотношение преподавательского состава и студентов», «эффективность интернет-ресурсов».

Из ста баллов МГУ набрал все сто. Отметим, что на первой позиции он находится уже в третий раз — с 2015 года.

На вторую строчку авторы исследования поставили Новосибирский университет: из ста баллов — 96,7. По количеству баллов НГУ поднялся максимально высоко с 2015 года.

На третьем месте — Тартуский университет (Эстония). В 2016 году эту позицию занимал Санкт-Петербургский университет. Сегодня СПбГУ смещен на четвертую строчку.

На пятую строчку авторы поставили Карлов вуз (Чехия). В первую десятку вошли Варшавский университет (шестое место), Босфорский университет (Турция, седьмое место), Чешский технический университет (восьмое место), Ближневосточный технический университет (Турция, девятое), Казахский национальный университет имени аль-Фараби (десятое).Общее число ВУЗов в этом году — 300, причем среди первых ста 23 — российских.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МГУ в июне 2017 года возглавил рейтинг высших учебных заведений Европы Times Higher Education (THE). На втором месте оказался Московский физико-технический институт (МФТИ).

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