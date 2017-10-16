Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Космический телескоп «Хаббл» получил изображения двух столкнувшихся галактик. Об этом сообщается на сайте SpaceTelescope.

На изображении показана галактика NGC 2623, которая находится в созвездии Рака на расстоянии около 250 млн световых лет. Она приобрела свою необычную форму в результате крупного столкновения и последующего слияния двух отдельных галактик.

Это столкновение заставило облака газа в двух галактиках сжиматься и перемешиваться, вызывая резкий всплеск звездообразования. Этот процесс отмечен пятнами ярко-синего цвета.

Всего галактике NGC 2623 существует не менее 170 регионов звездообразования. Они могут располагаться как в центре, так и вдоль следов пыли и газа, которые простираются примерно на 50 тыс. световых лет от одного конца до другого.

По мнению учёных, после завершения процесса слияния NGC 2623 превратится в обычную эллиптическую галактику, в которой прекратились процессы формирования звёзд.

Учёные считают, что Млечный Путь после столкновения с галактикой Андромеды также превратится в эллиптическую галактику. По их оценкам, это может произойти через 4 млрд лет.

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