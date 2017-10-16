Юные исследователи со всей России собрались на конкурсе в Барнауле

Барнаул, , 11:56 — REGNUM Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова принимает в своих стенах финалистов всероссийского научно-инженерного конкурса «Ученые будущего». Это более 70 юных исследователей из разных регионов нашей страны, а также Казахстана. Мероприятие проходит при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК), — сообщили сегодня, 16 октября, ИА в пресс-службе Алтайского филиала СГК.

Юных исследователей, которые собрались в Барнауле, чтобы поделиться своими идеями, продемонстрировать научные проекты и созданные изобретения, приветствовал и.о. ректора АлтГТУ им. И.И. Ползунова Андрей Марков. Также он поблагодарил организаторов конкурса и Фонд Андрея Мельниченко и подчеркнул роль Сибирской генерирующей компании как в организации самого учебного процесса университета, так и в развитии научных направлений, реализуемых вузом.

«Мы рады, что наша сибирская площадка собрала столько замечательных и талантливых ребят. Мы уверены, что ваши проекты будут интересны, и то количество труда и сил, которые вы вложили, будут оценены по достоинству. Помните, что проигравших здесь нет и быть не может. Тот факт, что вы здесь, уже делает вас победителями», — отметил в своём выступлении исполнительный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.

Второй года подряд площадку конкурса посещает директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов. Ознакомившись с выставкой-презентацией проектов и лично пообщавшись с юными исследователями, он отметил, именно такие конкурсы позволяют выявить талантливых ребят, которым нужна помощь в реализации идей, именно они являются настоящим будущем и наследием.

«Кто не думает о детях у того нет будущего. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем талантливых ребят. Их горящие глаза, нестандартное мышление и стремление — именно такие люди нужны нашей компании, и в принципе, любой отрасли. Поэтому повторюсь, мы всегда стараемся оказать поддержку таким детям. И неважно, придут или не придут эти ребята к нам в компанию, главное, они принесут огромную пользу своему городу, краю и стране в целом», — отметил Игорь Лузанов.

Напомним, организаторами мероприятия являются Министерство образования и науки РФ, Образовательный центр МГУ «ЛАНАТ», Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, где уже второй год подряд находится региональная площадка конкурса. Поддержку в организации сибирской площадки оказывает Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и Сибирская генерирующая компания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом текущего года благодаря Фонду Андрея Мельниченко барнаульская школьница Дарья Орлова выступила на Всемирном конкурсе «Ученые будущего» в США. Девочке удалось доказать несколько новых теорем в области взаиморасположения точки Якоби с другими замечательными точками в треугольнике.

Также фонд поучаствовал в конкурсе научно-технического творчества, инициированного фондом «СГК — Согреваем сердца», Сибирской генерирующей компанией. А в августе группа талантливых школьников из Барнаула и Рубцовска вновь побывала в научном лагере Московского государственного университета «Ланат», смена будет проходить в детском санатории Управления делами Президента РФ «Поляны».

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