Учёные: Полёт человека на Луну поможет раскрыть природу Земли

Москва, , 11:01 — REGNUM Международная группа учёных заявила о том, что новый полёт человека на Луну поможет установить много фактов о природе Земли. Об этом сообщает телеканал «Мир».

Дальнейшие изучение спутника Земли поможет, по мнению учёных, понять, как развивалась жизнь на нашей планете. Также интерес представляют метеориты, которые упали на поверхность Луны.

Сообщается также, что в лунной программе будут участвовать, Россия, Китай и США, которые будут совместно разрабатывать оборудование для миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, космические агентства России и США договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway, которая будет отправлен к Луне и станет её спутником. Запуск первого модуля планируется осуществить в 2024—2026 годах.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что в ближайший год будет определен технический облик станции и участие каждой страны в этом проекте.

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