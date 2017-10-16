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Учёные определили, как белки влияют на продолжительность жизни

Наука

Учёные обнаружили, что увеличивая или уменьшая уровень KLF, можно заставить червей жить дольше или короче

Кливленд, США, 16 октября 2017, 09:21 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что продолжительность жизни червей и млекопитающих зависит от содержания в организме некоторых белков. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert.

Учёные из Университета Кейс Вестерн Резерв обнаружили, что продолжительность жизни зависит от белков, которые называются Kruppel-подобными факторами транскрипции (KLF).

Исследователи провели эксперименты с червями и обнаружили, что увеличивая или уменьшая уровень KLF, можно фактически заставить их жить дольше или короче. Эти белки контролируют аутофагию — процесс уничтожения дефектных клеток.

При этом утверждается, что такие белки присутствуют не только у червей, но и у млекопитающих, включая человека. Эти соединения, уровень которых снижается с возрастом, важны для поддержания функции кровеносных сосудов. Их потеря приводит к развитию различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Учёные предполагают в дальнейшем более точно изучить механизмы, лежащие в основе того, как аутофагия способствует улучшению функции кровеносных сосудов.

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