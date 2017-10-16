Российские учёные разработают ультразвуковые скальпели, ножи и пилы

Томск, , 08:41 — REGNUM Учёные из Томского государственного университета (ТГУ) разрабатывают ультразвуковые хирургические инструменты. Об этом 16 октября сообщается на сайте вуза.

Учёные разрабатывают алгоритмы управления ультразвуковым сигналом для хирургических инструментов — скальпелей, ножей и пил. Такие инструменты призваны сделать операции более быстрыми и безопасными.

Предполагается, что колебания, вызванные ультразвуком, уменьшат трение между тканями и лезвием во время операции, благодаря чему хирург будет тратить меньше усилий. Также это поможет уменьшить кровопотери и способствовать ускоренному заживлению.

«Сегодня в России нет отечественного производства ультразвуковых хирургических комплексов, и мы полностью зависим от иностранных приборов, которые заметно подорожали. В связи с этим появилась потребность в недорогих отечественных разработках», — приводятся в сообщении слова профессора ТГУ Дмитрия Суханова.

Также сообщается, что с помощью аппаратов с наложенным на них ультразвуком можно «склеивать» сосуды, удалять тромбы, удалять катаракту глаза и производить другие операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные из ТГУ разработали метод создания искусственных костей.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские учёные разработали метод создания искусственных костей

Читайте развитие сюжета: Учёные определили, как белки влияют на продолжительность жизни