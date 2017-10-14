Беспилотный космический грузовик «Прогресс» успешно стартовал к МКС

Королёв, Московская область, , 14:35 — REGNUM Беспилотный космический грузовик «Прогресс МС-07» стартовал к Международной космической станции на ракете «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур». Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-служба Центра управления полетами (ЦУП).

Старт грузовика изначально планировался на 12 октября, однако автоматические системы контроля остановили процесс пуска и старт пришлось перенести на резервную дату. При этом причина переноса старта до сих пор не объявлена.

Запуск ракеты-носителя прошел успешно. «Прогресс» штатно отсоединился от третьей ступени ракеты-носителя.

Теперь кораблю предстоит совершить несколько витков вокруг Земли, после чего, он выйдет на расчётную орбиту и пристыкуется к МКС.

Известно, что «Прогресс» доставит на станцию 2,5 тонны различных грузов — топливо, продукты, воду, а также оборудование для станци. Среди оборудования есть приемный модуль новой системы связи для российского сегмента, который планируется установить до конца 2017 года.