Археологи обнаружили в Китае стены крепости XIII века

Чунцин, Китай, , 11:55 — REGNUM Китайские археологи обнаружили военную крепость возрастом около 800 лет. Об этом 14 октября сообщает Xinhua.

Учёные обнаружили городские стены и ворота на юго-западе Китая в муниципалитете Чунцин. Находка датируется XIII веком нашей эры.

Отмечается, что на участке были найдены двадцать секций городской стены, ворот, оборонных башен и арсеналов. Кроме того, археологам удалось найти более 300 артефактов — железное оружие и различные керамические, медные и каменные предметы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные нашли в китайской провинции Сычуань более 646 гробниц, 322 жилища и несколько тысяч отдельных захоронений, датируемых эпохой правления династии Хань.

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