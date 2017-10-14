Британские ученые: жизнь продлевает образование

Эдинбург, Великобритания, , 02:42 — REGNUM Образование является одним из факторов, положительно сказывающихся на продолжительности жизни, пишет журнал Nature Communications.

Согласно данным Эдинбургского университета (Великобритания), к вредным факторам относятся употребление спиртного и табака. Также сокращает жизнь лишний вес.

Выводы сделаны на основании анализа генетических данных более 300 тысяч человек. Ученые сопоставили образ жизни родителей этих людей и их продолжительность жизни.

Уточняется, что ежедневное выкуривание пачки сигарет вычеркивает из жизни человека семь лет. Напротив, каждый год, потраченный на образование, продлит жизнь еще на 12 месяцев.

Напомним, сотрудники Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний им. Карла III (Испания) нашли белок, отвечающий за ожирение. Это белок протеинкиназы МКК6. Проблему ожирения сможет решить использование ингибиторов того белка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ученые Эдинбургского университета, проанализировав данные жителей штата Юта (США), пришли к выводу, что у мужчин, в отличие от женщин, присутствуют гены, которые поддерживают молодость после репродуктивного возраста.

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