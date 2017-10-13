Более 3 млн москвичей вакцинировались от гриппа

Москва, , 18:32 — REGNUM Более 3 млн жителей Москвы сделали прививки от гриппа, заявил 13 октября заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.

В ходе совещания по оперативным вопросам в правительстве российской столицы Леонид Печатников сообщил, что из 3,3 млн сделанных прививок 66% оплачивались из городского и федерального бюджетов, а за счет граждан, предприятий и организаций вакцинировались более 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация в столице на данный момент считается благоприятной, а уровень заболеваемости ОРВИ не выходит за рамки эпидемиологического порога.

Роспотребнадзор в 2017 году запланировал провести вакцинацию от гриппа 50% жителей Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке к 6 октября от гриппа привили 53,5 тыс. человек, что составляет 40% от плана вакцинации, составленного краевым управлением здравоохранения.

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