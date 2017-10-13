Учёные рассказали о связи викингов и ислама

Уппсала, Швеция, 13 октября 2017, 12:15 — REGNUM Учёные из Швеции нашли связь между викингами и исламом. Об этом сообщает The Independent.
Археологи из Уппсальского университета обнаружили могилу викинга, в которой нашли кусок шёлковой ткани. На ней было вышито имя Аллаха, а также Али ибн Абу Талиба — зятя пророка Мухаммеда.
Находка датируется
«Интересно, что слово «Аллах» было написано зеркально. Возможно, они пытались это написать так, чтобы молитву можно было читать слева направо», — сказала археолог Анника Ларссон.
По её словам, могила могла принадлежать викингу, который принял ислам. Она также считает, что ислам мог оказать влияние на представления викингов о загробной жизни.
Также отмечается, что ранее в скандинавской могиле IX века было обнаружено серебряное кольцо с надписью, выполненной арабским куфическим письмом.
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