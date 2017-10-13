Учёные рассказали о связи викингов и ислама

Уппсала, Швеция, , 12:15 — REGNUM Учёные из Швеции нашли связь между викингами и исламом. Об этом сообщает The Independent.

Археологи из Уппсальского университета обнаружили могилу викинга, в которой нашли кусок шёлковой ткани. На ней было вышито имя Аллаха, а также Али ибн Абу Талиба — зятя пророка Мухаммеда.

Находка датируется IX—X веками. Сначала учёные считали, что это находится обычное украшение, но потом было обнаружено, что на ткани изображено куфическое письмо.

«Интересно, что слово «Аллах» было написано зеркально. Возможно, они пытались это написать так, чтобы молитву можно было читать слева направо», — сказала археолог Анника Ларссон.

По её словам, могила могла принадлежать викингу, который принял ислам. Она также считает, что ислам мог оказать влияние на представления викингов о загробной жизни.

Также отмечается, что ранее в скандинавской могиле IX века было обнаружено серебряное кольцо с надписью, выполненной арабским куфическим письмом.

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