«Роскосмос» уволил главу Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова

Москва, , 21:46 — REGNUM Руководство «Роскосмоса» приняло решение освободить Юрия Лончакова от должности руководителя Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, сообщили 12 октября в пресс-службе госкорпорации.

Как уточняется, Юрий Лончаков покидает пост «в связи с необходимостью профилактического лечения». После окончания лечения он перейдёт на другую работу.

Временно исполняющим обязанности руководителя Центра подготовки космонавтов назначен Максим Харламов, который до настоящего времени занимал должность замглавы ЦПК по управлению и развитию.

Между тем сам Лончаков, который 11 октября обратился в 83-ю клинику Федерального медико-биологического агентства из-за проблем с давлением, заявил «Известиям», что не располагает информацией о кадровых решениях. «Пока ничего по этому поводу сказать не могу», — добавил он.

Отметим, что слухи о возможной отставке Юрия Лончакова появлялись в СМИ ещё весной этого года, после того, как покинувший отряд космонавтов Герой России Геннадий Падалка в открытом письме раскритиковал начальника ЦПК, обвинив его в дискредитации профессии.

По словам Падалки, команда Лончакова была «набрана не по принципу профессионализма и авторитета, а по принципу лояльности, личной преданности и кумовства». «Его как руководителя надо скорее убирать… В противном случае центр угробят окончательно», — говорилось в письме космонавта-рекордсмена.

Сам Лончаков тогда отверг все обвинения со стороны Падалки, заявив, что в его письме нет «ни строчки правды».

Центр подготовки космонавтов Юрий Лончаков возглавлял с марта 2014 года.