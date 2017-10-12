Максим Орешкин стал лицом студенческой олимпиады «Я — профессионал»

Москва, , 15:30 — REGNUM Министр экономического развития РФ Максим Орешкин стал лицом первой профессиональной олимпиады студентов «Я — профессионал» и принял участие в съемках презентационного видео проекта.

«Олимпийский старт твоей карьеры!» — ­слоган олимпиады, которая призвана стать «скоростным социальным лифтом» для сотен тысяч студентов, а также сократить разрыв между содержанием образовательных программ вузов и требованиями работодателей.

Организаторы олимпиады — Российский союз промышленников и предпринимателей, организация «Деловая Россия», а также 10 ведущих российских вузов: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Сеченовский университет, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017—2018 годах олимпиада пройдет по 27 направлениям: от математики и биотехнологий до журналистики и дизайна. Ключевая особенность проекта — практикоориентированные задания, в разработке которых примут участие как эксперты вузов, так и опытные специалисты компаний-лидеров российской экономики. Попробовать свои силы смогут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры любого вуза страны.

Победители получат возможность поступить в магистратуру и аспирантуру с максимальным баллом, денежные премии на свое развитие, шанс пройти стажировки в крупнейших государственных и частных компаниях страны и попадут в национальную базу «Молодые профессионалы», на которую будут ориентироваться крупнейшие работодатели России.

Олимпиада пройдет в два этапа — отборочный (декабрь 2017) и заключительный (январь 2018).

Университеты из 30 регионов России во все федеральных округах уже заявили о готовности поддержать проект в качестве партнеров и предоставить площадки для проведения олимпиады.

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