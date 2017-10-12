Учёные нашли останки организма, жившего около 500 млн лет назад

Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Учёные из США нашли останки организма, жившего около 500 млн лет назад. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Paleontology.

Палеонтологи из университета Канзаса в Лоренсе изучали древние отложения, которые сформировались неподалеку от города Солт-Лейк-Сити, а также на востоке Канады. Они нашли останки существа, которое получиле имя Siphusauctum lloydguntheri.

Животное напоминало по форме цветок. По словам учёных, оно могло являться одним из первых многоклеточных существ Земли. Оно жило на дне водоёмов внутри мягких отложений органики и ила.

В настоящее время учёные не знают, к какой группе существ принадлежали эти животные. При этом отмечается, что Siphusauctum существовали в двух разных точках Земли.

Учёные полагают, что происхождение и образ жизни этих существ могут так и остаться загадкой, поскольку имеется слишком мало сведений о них.

Как сообщало ИА REGNUM, российские палеонтологи нашли окаменелые отпечатки доисторических рыб. Это отпечатки скелетов рыб и их фрагментов, большей частью они принадлежат хищным видам, типа окуня.

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