Ученые из КНР ведут разработку электромагнитного оружия–рельсотрона

Пекин, , 14:10 — REGNUM Ученые из Исследовательского университета ВМС НОАК подтвердили информацию о разработке уникального электромагнитного оружия, известного как рельсотрон. Китай может стать третьей страной, обладающей электромагнитным оружием, после США и России.

По данным китайской стороны, разработка рельсотрона началась в КНР еще в 2007 году, спустя несколько лет после запуска в США программы по разработке рельсовых орудий под названием Velocitas Eradico. Китайские ученые отметели, что им удалось добиться значительных успехов и приблизиться вплотную к созданию первого серийного прототипа, пишет «Наньцзао жибао».

Китайские специалисты не раскрыли подробности разрабатываемого проекта, отметив лишь, что рельстроны будут установлены на передовых ракетных эсминцах ВМС НОАК не позднее 2020 года.

Рельстрон — электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первые испытания российского рельсотрона состоялись в июле 2016 года в Объединенном институте высоких температур РАН.

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