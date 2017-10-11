Во Владивостоке 11 октября выпал снег впервые за 100 лет

Владивосток, , 09:50 — REGNUM Осадки в виде снега выпали во Владивостоке утром 11 октября. Такое явление было зафиксировано в этот день впервые за все время регулярных метеонаблюдений — с 1917 года, сообщает 11 октября Примгидромет.

«Ночью температура воздуха понизилась до +4…+6°C. Под утро начались осадки. В большинстве районов города шёл дождь, а на метеостанции Владивосток впервые отмечался дождь со снегом», — отметили синоптики.

Однако снежный покров в приморской столице еще не образовался, так как снежинки таяли до того, как ложились на землю.

Днем 10 октября Приморский край находился в области повышенного давления, в связи с чем температура воздуха не поднималась выше +9…+16°C, пояснили специалисты.

В ночь на 11 октября с Корейского полуострова в Японское море вышел циклон, изменивший погоду в южной части региона. Ночью 12 октября из-за циклона в отдельных районах возможен дождь, местами со снегом, не исключена гололедица на дорогах.

Днем 12 октября в Приморье сохранится прохладная погода, температура не подниется выше +6…+14°C, на северо-востоке 0…+5°C.