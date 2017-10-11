Борьба за Арктику: Китай удвоит количество полярных экспедиций

Пекин, , 05:37 — REGNUM Китай удвоит частоту арктических экспедиций до одной в год уже начиная с 2017 года, сообщает 10 октября агентство «Синьхуа».

Китайский ледокол «Сюэлун» («Снежный дракон») вернулся на базу в Шанхае после 83-дневного арктического путешествия, завершив тем самым восьмую арктическую экспедицию.

«Стремительные изменения в Арктике оказали влияние на климат, экологию, общественное и экономическое развитие Китая», — заявил заместитель директора Государственной океанической администрации КНР Линь Шаньцин.

Арктические судовые маршруты, которые были открыты в связи с таянием льдов, по его словам, является крайне важными для Китая, поскольку его экономика в серьезной степени зависит от морского транспорта.

Эти маршруты являются кратчайшими торговыми путями, которые связывают северо-восток Азии с Европой и Северной Америкой.

«Наши полярные экспедиции помогут в понимании и использовании потенциала Арктики», — заявил Линь, добавив, что таяние льдов в Арктике вышло за все рамки ожидания климатических изменений, что требует особо внимательного изучения.

Напомним, что Китай заинтересован не только в северных транспортных коридорах через Ледовитый океан, но и в экспорте ресурсов из этого региона, включая природный газ. В то же самое время, Арктика является местом особого интереса России, стран Европы и США.

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