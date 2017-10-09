Радиофизики из ТГУ исследовали сибирские реки на примеси

Томск, , 14:37 — REGNUM Радиофизики Томского государственного университета (ТГУ) исследовали количество примесей в реках Сибири при помощи определения удельной проводимости воды и высинили, что в реке Катунь меньше всего примесей. Об этом сообщили в пресс-службе ТГУ 9 октября.

Сотрудниками лаборатории терагерцовых исследований были сконструированы датчики, которые определяют удельную проводимость воды при частоте 1 кГц, а также ее диэлектрическую проницаемость в диапазоне частот от 10 МГц до 40 ГГц. Данный диапазон наиболее чувствителен к составу водных растворов.

Исследователи взяли пробы воды из двадцати рек Сибири в различных местах и выяснили, что наименьшей проводимостью обладает водка Катуни (0,122 мСм/м). Наибольшая проводимость оказалась у воды из Оби, взятой в районе села Чажемто (2,495 мСм/м). Относительно чистыми. С точки зрения проводящих примесей, оказались реки Бия, Томь в районе Томска и Обь в районе Барнаула.

Ученые объяснили высокую проводимость воды в Оби в районе села Чажемто тем, что рядом с взятием проб воды находятся минеральные источники.

«Мы не оцениваем качество примесей, при изучении электрофизических свойств воды можно только сказать, есть они или нет и в каком количестве», — сказала доцент Радиофизического факультета ТГУ Татьяна Кочеткова.

Доцент отметила, что при помощи данного метода можно дистанционно определять качество воды. Высокая удельная проводимость воды должна стать поводом для обращения внимания на состояние реки экологов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года воды сибирской реки Далдыкан в Красноярском крае окрасились в красный цвет. Выяснилось, что река была загрязнена технологическими отходами Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова. Росприроднадзор грозил предприятию штрафом 30-40 тыс. рублей.

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