Археологи «Большого Алтая» готовят секретный проект

Барнаул, , 12:36 — REGNUM Учёные-археологи из России, Монголии, Китая и Казахстана, представляющие страны, так называемого, «Большого Алтая» (территории, на которой в древности жили народы с общей культурой) готовят секретный проект. Известно только, что основной объём исследований будет проводиться в Алтайском крае и Республике Алтай. Об открывшемся на Алтае Всероссийском съезде археологов сообщают сегодня, 3 октября, программа «Вести-Алтай».

"Дело в том, что наши китайские коллеги проявляют огромный интерес к южным рубежам России. Такие же работы разворачиваются на Дальнем Востоке и в Южной Сибири в целом. Это действительно такой большой-большой проект, который будет связывать археологов, работающих в самых различных учреждениях. Я думаю, что на Алтае будет наиболее объёмный проект и наиболее крупная работа. Но всё это в порядке предварительных договорённостей», — пояснил научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Анатолий Деревянко.

По его словам, предварительная договорённость с китайской стороной была достигнута во время визита группы преподавателей и студентов исторического факультета Нанкинского университета КНР в Чемальский район. Алтайский госуниверситет проводил там в этом году совместную археологическую практику.

Всероссийский археологический съезд собрал учёных из российских 110 городов, а также гостей из 20 зарубежных стран (среди них — Германия, Британия, США, Китай, Япония, Польша). Алтайский край для его проведения выбран не случайно: именно здесь в последние годы сформировался один из ведущих российских центров археологии.

Мероприятие посвящено 180-летию со дня рождения одного из пионеров российской тюркологии и археологии Василия Радлова, который активно работал на Алтае во второй половине XIX века.

«Алтай ранее не фигурировал как одна из точек развития археологии. Но когда мы более внимательно посмотрели на достижения в изучении этого региона и в создании инфраструктуры археологии здесь, то решение провести здесь съезд стало естественным. Здесь есть хорошая региональная археологическая школа, есть сильный университет, есть территория, которая исключительно насыщена древностями различных периодов — от палеолита до средневековья», — отметил вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Известно, что часть докладов будет посвящена исследованию «денисовского человека»: открытие, база которого была заложена на Алтае, значительно изменило научные взгляды на происхождение современного антропологического типа Homo sapiens.

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"Появилась новая гипотеза. Она сформулирована в первую очередь на основании открытия здесь, на Алтае, Homo sapiens altaensis. Что человек современного генетического типа произошёл из четырёх подвидов. Это действительно очень крупное открытие, и теперь Алтай известен во всём мире. Десятки международных журналов обсуждают проблему Homo sapiens altaensis, и то, что он открыт на Алтае, конечно, стало уже известно всему миру и вошло в учебники», — напомнил научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Анатолий Деревянко.

В течение недели форум археологов будет работать на нескольких площадках. Но основная его часть пройдёт в Белокурихе, где недавно были найдены новые захоронения скифского времени.