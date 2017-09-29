Либо инфаркт, либо инсульт: алтайские врачи провели уникальную операцию

Барнаул, , 12:58 — REGNUM Неимоверно сложную операцию, спасшую жизнь пациенту с двумя сосудистыми патологиями, провели сердечно-сосудистые хирурги Алтайского краевого кардиологического диспансера (АККД). Если судить по истории болезни, оперативное вмешательство поистине было уникальным, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Врачи оказались в сложной ситуации: у больного были поражены одновременно сонная и коронарные артерии. При этом у него уже имелись боли за грудиной, что не исключало ишемическую болезнь сердца, стенокардию. Случалась также транзиторная атака, что является признаком прединсульта. Поэтому невозможно применение классической методики, когда одну операцию делают на сонных артериях, а другую на сосудах сердца. При операции только на сонной артерии у пациента бы неминуемо случился инфаркт, а при операции только на сосудах сердца — инсульт. Поэтому было принято решение провести обе операции за один раз», — отмечается на официальном сайте АККД.

Известно, что вся операция (ее проводили сразу две бригады) длилась больше 4 часов и завершилась успешно. Все происходящее в операционной в режиме реального времени транслировалась на большой экран, установленный в конференц-зале кардиодиспансера, где в этот момент находились врачи-кардиохирурги, кардиологи и неврологи со всего Алтайского края. После завершения операции они смогли задать интересующие вопросы оперировавшим коллегам.

Первой бригадой руководил сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук, профессор Николай Хорев (эта бригада провела операцию на сонной артерии). Вторая бригада под руководством заведующего кардиохирургическим отделением №1 кандидата медицинских наук Павла Ермолина провела операцию по аортокоронарному шунтированию. Причём данная операция проводилась по щадящей, но более сложной методике на работающем сердце, то есть без использование аппарата искусственного кровообращения.

Прооперированный пациент уже идёт на поправку и готовится к переводу в отделение реабилитации.

Напомним, что сегодня, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца.

«Наш коллектив изо дня в день делает всё возможное, чтобы спасать жизни и здоровье наших сограждан. Мы непрерывно повышаем свою квалификацию, осваиваем новые методики, закупаем самое современное оборудование. Но какой бы эффективной ни была работа медиков, любую болезнь лучше предотвратить, чем лечить», — призывают сотрудники Алтайского кардиологического диспансера.

Ранее ИА REGNUM сообщало еще об одной уникальной операции, проведанной в стенах АККД: речь идёт об успешном экзопротезировании восходящего отдела аорты.

Всего за последние 3 года в Алтайском краевом кардиологическом диспансере прошло порядка 50 сочетанных операций.

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