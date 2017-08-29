Генпрокуратура просит Минприроды сделать прогнозы погоды точнее

Москва, , 10:06 — REGNUM Генпрокуратура РФ обратилась к главе Минприроды Сергею Донскому с просьбой активизировать работу по повышению точности прогнозов Росгидромета об опасных природных явлениях. Об этом 29 августа пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, прокурорская проверка установила, что одной из причин разрушительных последствий урагана в Москве 29 мая стал неточный прогноз, который представил Росгидромет — подведомственная Минприроды служба.

В прогнозе говорилось, что 29 и 30 мая в столичном регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17−22 м/с. Однако на Москву и область обрушился шквал, унесший жизни 18 человек. В мегаполисе ураган повалил 27 тыс. деревьев, повредил около 250 крыш и более 1,9 тыс. автомобилей.

Рекомендации прокуратуры в отношении Росгидромета касаются также мониторинга состояния окружающей среды. Сергея Донского призвали усилить контроль над формированием государственной сети по наблюдению за состоянием окружающей среды и ее загрязнением.

Как отметил Куренной, на данный момент мониторинг не ведется в ряде регионов, среди которых Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Чечня и Алтайский край. Измерение концентрации в воздухе мелкодисперсной пыли и определение содержания в атмосфере «стойких органических загрязнителей» повсеместно не организовано.

По данным прокуратуры, лишь 7% пунктов наблюдений регистрируют уровень загрязнения воздуха в непрерывном режиме. При этом регистрируется наличие или отсутствие лишь 54 видов вредных элементов, тогда как распоряжением правительства предусмотрено 160 видов таких веществ.

В Росгидромете прокомментировать слова Куренного отказались. В Минприроды отметили, что большая часть замечаний надзорного ведомства связана с недостаточно полной картиной о ситуации в этой области.

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