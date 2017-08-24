Школьник из Рубцовска открыл новую звезду

Рубцовск, Алтайский край, , 15:05 — REGNUM 23 августа закончилась летняя школа Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК) «ЛАНАТ-2017», которая проходила в Подмосковье, в детском пансионате «Поляны» управления делами президента РФ. Ребята разъехались по своим городам, увозя с собой яркие впечатления и положительные эмоции, а также научные разработки и награды. Данил Панов — ученик лицея «Эрудит» г. Рубцовска Алтайского края привез в родной город телескоп. Эту награду он получил за лучший проект по астрономии.

Летняя школа стала совместным проектом Благотворительного фонда Андрея Мельниченко, Сибирской генерирующей компании и лаборатории научного творчества МГУ и проходила на территории пансионата «Поляны» управления делами президента РФ. В работе смены приняли участие школьники из регионов присутствия ЕВРОХИМ, СУЭК И СГК, в том числе из ряда алтайских городов: Барнаула и Рубцовска. В течение двух недель юные ученые занимались исследовательской деятельностью.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, открытием этой смены стал Данил Панов. Старшеклассник на снимках, выполненных с помощью австралийского телескопа, заметил блеск в созвездии Стрельца Южного полушария, который изменялся, а порой и вовсе исчезал — характерные признак переменной звезды. «Он — юный гений! Представьте только, открыл звезду! Данилу будет выдано свидетельство, подтверждающее этот факт, — поделился впечатлениями Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко. — Мы максимально обратим внимание на этого молодого человека, предоставим ему возможность и дальше совершать открытия. В качестве награды Данил получил от нас телескоп, он пригодится ему в исследованиях. Замечу, что и другие ребята из Рубцовска очень хорошо себя показали, мы всерьез задумались об открытии в этом городе филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества Алтайского государственного технического университета и Фонда Андрея Мельниченко «Наследники Ползунова», который начнет работать с середины сентября в Барнауле».

Первым человеком, с которым Данил поделился новостью о победе, была мама: «Я очень рада за сына и горжусь им! Телескоп — его заветная мечта. Данил копил на него деньги, но не получилось приобрести. Космос всегда его интересовал, с большим интересом он смотрел научно-фантастические фильмы, но то, что сын займется исследовательской деятельностью в этой сфере — для меня новость».

Путевку в летнюю школу Данил получил в качестве награды за победу в конкурсе научно-технического творчества по направлению «Физика». Подросток углубленно изучает не только этот предмет, но и математику: неоднократно становился призером и победителем олимпиад. По словам мамы, большую роль в успехах сына играют его учителя. «Данилу очень повезло с педагогами, — делится Наталья Панова. — Математику у него в лицее ведет Оксана Васильевна Челнокова, физику — Ольга Михайловна Булгакова — это преданные профессии люди, хорошо знающие свой предмет, творческие, энергичные. Они много занимаются с ребятами. Проекты их учеников получают признание на уровне города, края, а теперь и России».

Данилу Панову 16 лет. Он полностью оправдывает выражение, что талантливый человек талантлив во всем: с детского сада занимается изучением английского языка, учился в музыкальной школе по классу аккордеона, 5 лет ходил в секцию плавания. С прошлого года у него новое серьезное увлечение — армейский рукопашный бой.

«Быстро полетело время. Позади мероприятия, учеба, подготовка и защита проекта, — говорит Данил. — Смена летней школы многое мне дала, я получил новые знания, сама система преподавания отличалась от школьной, было интересно, с удовольствием ходил на занятия. Побывав на вводной лекции по астрономии, увлекся этой наукой. Подготовил проект. Работал над ним с желанием. Открыл звезду случайно, так получилось. Уже придумал ей имя Dan V1. Вручение телескопа было полной неожиданностью. Переполняют чувства. Спасибо Фонду Андрея Мельниченко, Сибирской генерирующей компании, всем тем, кто организовал нашу поездку — это мегаважное событие в моей жизни!».

Участие школьников в летней школе было обеспечено полностью за счет Фонда Андрея Мельниченко в рамках «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия ЕВРОХИМ, СУЭК, СГК» и фонда «СГК — Согреваем сердца».